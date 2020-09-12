Atılay Canel: 'Karagümrük olarak renk katmaya geldik'

Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak. Maçta eksiklerimiz vardı, iyi bir şekilde dersimizi çalışacağız." diye konuştu.



Canel, orta sahaya takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.



