Atılay Canel: "Karagümrük olarak renk katmaya geldik"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atılay Canel: 'Karagümrük olarak renk katmaya geldik'
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12 Eylül 2020 20:13
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak. Maçta eksiklerimiz vardı, iyi bir şekilde dersimizi çalışacağız." diye konuştu.

Canel, orta sahaya takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.



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