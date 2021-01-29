Atılay Canel: 'Kaleye şut atmakta geciktik'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor deplasmanında oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Canel'in açıklamaları şöyle;



"Bu hava şartlarında, saha koşullarında mücadele eden arkadaşlarımızı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. İlk yarı oyun ortada gibi gözükse bile yine gollük pozisyonlar kaçıran bizdik. İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca 45 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Burada iki puanı bıraktık diye düşünüyorum. Saha şartları daha farklı olabilirdi. Maçta 3 net gol pozisyonumuz var. Kaleye şut atmakta biraz gecikince golleri bulamadık."



