Atılay Canel: 'Her maça özel hazırlanıyoruz'

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.



Çok iyi oynadıklarını kaydeden Canel, "7 tane oyuncumuz yok ama onların yerine oynayan arkadaşlarımız da bugün ellerinden geleni yapacaktı, fazlasıyla yaptılar. Bütün ekibimizi tebrik ediyorum, yüreklerine, ayaklarına sağlık. Verilen taktikleri gayet güzel yaptılar, bugünkü galibiyeti aldılar. 90 dakika içinde oyunun tek hakimi bizdik, 2. yarı çok daha güzel futbol oynadık. Bütün arkadaşlar ellerinden geleni yaptı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Galatasaray'ın oyununu analiz ettiklerini söyleyen deneyimli hoca, "Biz her maça göre hazırlanıyoruz, arkadaşlar verilen görevleri yaptılar. Galatasaray'ın zaten böyle oynayacağını biliyorduk, belki çok daha farklı olabilirdi maç" ifadelerini kullandı.



