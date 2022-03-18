VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maçın yağışlı ve soğuk havada oynandığını dile getirerek, "Maçın başında golü bulduk. Oyunun kontrolü elimizdeydi. Bana göre ilk yarının 4-0 bitmesi lazımdı. İç saha performansımız gayet iyi. Bunu deplasman maçlarımıza da yansıtırsak, durum bizim için daha farklı olur. Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz. Bu soğuk havada mücadele eden bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum." diye konuştu.



Atılay Canel, karşılaşmada golleri atan Emre Mor ile ilgili bir soru üzerine, "Emre Mor, milli takımı hak ediyor. Salih Dursun'u da milli takım aday kadrosunda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



