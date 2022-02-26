Atılay Canel: 'Hak etmediğimiz bir yerdeyiz'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Canel, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Çok iyi pas yapan, pas organizasyonu yüksek bir takıma karşı galip geldiğimiz için tüm takımı kutluyorum. 120 kilometre koşu yapmışız, bu da teknik ekibimizin istediği bir koşu mesafesiydi. Oyuncu kalitemiz belli, hak etmediğimiz bir yerdeyiz, inşallah daha yukarıya çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Atılay Canel, sakatlanarak oyundan çıkan Emre Mor'un durumunun ise yapılacak kontrolden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.





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