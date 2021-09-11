Atılay Canel: "Daha farklı olabilirdi"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Daha farklı olabilirdi'
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11 Eylül 2021 21:16
Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, karşılaşmayı baştan sona üstün götürerek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyeti galibiyetten dolayı kutluyorum. İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık çok daha farklı bir sonuç olurdu." ifadelerini kullandı.


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