Atılay Canel: "Bu maçtan alacağımız dersler var"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: 'Bu maçtan alacağımız dersler var'
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25 Eylül 2021 17:01
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, daha istekli bir oyun ortaya koyan Sivasspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Canel, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun birinci dakikasında yedikleri golün morallerini düşürdüğünü belirtti.

Karşılaşma öncesi eksiklerinin olduğunu ancak bunlara hiç sığınmadıklarını dile getiren Canel, "Eksikliklerini de hissettik tabii ki. İlk yarı, ilk golden sonra oyun ortada geçti ama ikinci yarı oyunun şekli çok daha farklı oldu. Sivas takımı bizden daha istekli ve arzulu şekilde oyuna asıldı. Maçı kazandılar, onları tebrik ediyorum. Bu maçtan alacağımız dersler var. Yarından itibaren iyi bir şekilde çalışıp önümüzdeki maçımızda daha dikkatli olup, ona göre hazırlanacağız." diye konuştu.


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