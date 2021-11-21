Atılay Canel: 'Bu galibiyeti camiaya armağan ediyoruz'

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, iyi bir oyunla üç puanı aldıklarını söyledi.



Canel, Kasımpaşa'ya karşı istedikleri futbolu ortaya koyduklarını belirterek, "Oyuna istekli başladık. İlk dakikada golü bulduk. Futbolcu arkadaşlarımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Karagümrük camiasına armağan ediyoruz. İlk yarı 4-5 olabilirdi. İkinci yarı oyundan düşer gibi olmamıza rağmen oyun kontrolünü elimizde tuttuk. Üç arkadaşımız cezalı duruma düştü ama bu formayı giyen her arkadaşın bir sonraki maçımızda onlar gibi mücadele edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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