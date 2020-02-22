Atılay Canel: 'Bir üst lige çıkmak istiyoruz'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Akhisarspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oyunu istedikleri gibi yönlendirdiklerini ifade etti.Galibiyeti dün babasını kaybeden takım kaptanı Zeki Yıldırım'a armağan eden Canel, "Biz bu ligde emin adımlarla ilerleyip bir üst lige çıkmak istiyoruz. Oyun şekline baktığımızda biz bu maçın bu şekilde olacağını bekliyorduk zaten. Topu devamlı onlara verip kendimiz kontrataklarla golü bulmamızı istiyorduk. Nitekim maçın başında bulduğumuz gol takıma daha büyük moral sağladı. Deplasmanda galip geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.