Atılay Canel: "3 puanı elimizden kaçırdık"

Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atılay Canel: '3 puanı elimizden kaçırdık'
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16 Nisan 2022 00:18
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'un ligdeki konumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Kendi konumlarına bakarak oyuna iyi şekilde başladıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Canel, "Taktik savaşı oldu. Özellikle çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. Buraya 4 oyuncu eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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