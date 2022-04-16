Atılay Canel: '3 puanı elimizden kaçırdık'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'un ligdeki konumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.



Kendi konumlarına bakarak oyuna iyi şekilde başladıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Canel, "Taktik savaşı oldu. Özellikle çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. Buraya 4 oyuncu eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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