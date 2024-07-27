Atýcýlýkta Þevval Ýlayda Tarhan, finale kaldý

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda mücadele eden milli atýcý Þevval Ýlayda Tarhan, kadýnlar 10 metre havalý tabanca kategorisinde finale yükseldi.



Paris 2024'te kadýnlar 10 metre havalý tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atýcýlýk Merkezi'nde yapýldý.



Olimpiyatlara ilk kez katýlan milli sporcu Þevval Ýlayda Tarhan, 577 puanla 7. sýrada yer aldý ve yarýnki finalde yarýþmaya hak kazandý.



Türkiye Atýcýlýk Federasyonundan yapýlan açýklamada Þevval Ýlayda'nýn, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduðu belirtildi.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarý'nda ayný kategoride mücadele eden diðer milli sporcu Þimal Yýlmaz ise 557 puanla müsabakayý 42. sýrada tamamladý. Sýralamada ilk 8'e giremeyen Þimal, finale kalamadý.



Kadýnlar 10 metre havalý tabanca finali, pazar günü TSÝ 13.00'te baþlayacak.



