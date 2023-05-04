Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Kupası sona erdi

Atıcılıkta Mısır'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Kupası sona erdi
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04 Mayıs 2023 16:18
Atıcılıkta Mısır'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonun son gününde trap kadınlar kategorisinde Safiye Temizdemir, sıralama müsabakasında elde ettiği 113 puanla 4. sırada yer alarak tur atladı.

Milli sporcu, yarı finalde 17 puan alarak organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.

Trap erkeklerde ise Oğuzhan Tüzün, 112 puanla 53. oldu.

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