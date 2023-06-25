Atıcılıkta milli sporcular iki disiplinde mücadele etti

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın atıcılık branşında bugün milli sporcular iki disiplinde mücadele verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Atıcılıkta milli sporcular iki disiplinde mücadele etti
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25 Haziran 2023 16:30
3.Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta iki milli sporcu yarıştı.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen atıcılık müsabakalarında kadınlar skeet kategorisinde iki milli sporcu elemelerde yarıştı. Nur Banu Balkancı 115 puanla 17'nci, Sena Can ise 101 puanla 27'nci oldu ve finale kalamadı.

Kadınlar 25 metre tabancada ise İlayda Şevval Tarhan, ilk yarışı 290 puanla 7. sırada tamamladı. İlayda Şevval'in bu disiplindeki ikinci yarışı yarın yapılacak.

Atıcılıkta müsabakalar yarın da devam edecek.

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