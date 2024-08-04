Atıcılıkta İtalya, altın madalya aldı!

Atıcılıkta skeet karışık takım kategorisinde İtalya, altın madalya elde etti.

Atıcılıkta İtalya, altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı skeet karışık takım kategorisinde altın madalya İtalya'ya gitti.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Diana Bacosi ve Gabriele Rossetti'den oluşan İtalya ekibi, finalde Austen Jewell Smith ve Vincent Hancock'un yer aldığı ABD takımını 45-44 yenerek altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyayı ise Yiting Jiang ve Jianlin Lyu'dan oluşan Çin, Maheshwari Chauhan ve Anant Jeet Singh Nakura'nın temsil ettiği Hindistan'ı 44-43 yenerek elde etti.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
12. Gün: Paris'te yeni madalyalar peşindeyiz
Paris'te Kadın futbolunda finalin adı belli oldu
Paris'te 11. günün X raporu
Güreş kadınlar 68 kiloda altın madalya ABD'nin
Paris'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu
Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''
Gabrielle Thomas, Paris'te altın madalyaya rahat uzandı
Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
Erkekler 1500 metrede Cole Hocker rüzgarı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play