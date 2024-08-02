Atıcılıkta İsviçre olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İsviçreli Chiara Leone, kadınlar 50 metre havalı tüfek 3 pozisyon kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Atıcılıkta İsviçre olimpiyat rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 50 metre havalı tüfek 3 pozisyon kategorisinde finaller yapıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki organizasyonda İsviçreli sporcu Chiara Leone, 464.4 puanla olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD'li Sagen Maddalena, 463 puanla gümüş madalya elde ederken, Çinli Qiongyue Zhang ise 452.9 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre havalı tüfek 3 pozisyon kategorisinde önceki rekor bir başka İsviçreli sporcu Nina Christen'e aitti. Christen, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 463.9 puanla altın kazanmıştı.

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