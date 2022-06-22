Atıcılıkta hedef olimpiyat madalyası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Tokyo'da 0,6 puanla kaçırdıkları ilk olimpiyat madalyasına, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.Konya'daki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda düzenlenen ISSF Plak Atışları Grand Prix'sinde yarışan Trap ve Skeet Milli Takımı, Akdeniz Oyunları öncesinde burada kampa girdi.Uluslararası organizasyonlardaki başarılarını sürdürerek olimpiyat kotası için çalışmalarına devam eden milli sporcular, branşlarındaki ilk olimpiyat madalyasını Paris'ten getirmeyi hedefliyor.Milli takımın kamp çalışmalarını takip eden Çolakoğlu, AA muhabirine, atıcılıkta 1968'den itibaren her olimpiyata katıldıklarını ancak henüz madalya kazanamadıklarını söyledi.Türkiye'de 48 ilde 71 poligon olduğunu, sporcu yetiştiren 130 akredite kulüp bulunduğunu aktaran Çolakoğlu, 3 bin 500 lisanslı sporcuyla her geçen gün daha iyi bir noktaya ilerlediklerini dile getirdi.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, tarihte ilk kez finale kaldıklarını anımsatan Çolakoğlu,dedi.Çolakoğlu, yakın zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve Azerbaycan'da düzenlenen dünya kupalarından 1 altın, 2 bronz madalya getirdiklerini belirterek,ifadelerini kullandı.Türkiye'yi üç kez olimpiyatlarda temsil eden milli sporcu Oğuzhan Tüzün de martta Güney Kıbrıs'ta düzenlenen dünya kupasında altın madalya aldığını, olimpiyatlara kota veren diğer müsabakalara da aralıksız hazırlandıklarını kaydetti.Takım olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Tüzün,diye konuştu.Atıcılık Milli Takımı sporcusu Rümeysa Pelin Kaya ise tarihe geçmek istediklerine dikkati çekerek şöyle konuştu: