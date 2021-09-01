Atıcılıkta Erhan Coşkuner 7. oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R3 sınıfında finalde yer alan milli sporcu Erhan Coşkuner, 7. oldu.



Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde 8 sporcu madalya mücadelesi verdi.



Erhan Coşkuner, toplam 146.8'lik puanıyla oyunları 7. sırada tamamladı.



Erhan Coşkuner, 632.8 puanlık atışıyla 7. olarak adını finale yazdırdı. Savaş Üstün 632.6 puanla finali az farkla kaçırarak 9'uncu, Çağla Baş ise 630.1 puanla 26. oldu. İki sporcu da bu dereceleriyle final bileti alamadı.



Altın madalyayı Alman kadın sporcu Natascha Hiltrop 253.1 puanla paralimpik rekoru kırarak kazandı. Gümüş madalyayı Güney Koreli erkek atıcı Jinho Park 253 puanla, bronz madalyayı ise Ukraynalı kadın sporcu Iryna Shchetnik 231.2 puanla elde etti.



