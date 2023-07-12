Atıcılıkta bronz madalya geldi

Para atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda, Ayşegül Pehlivanlar, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atıcılıkta bronz madalya geldi
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12 Temmuz 2023 20:03
Hırvatistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde Ayşegül Pehlivanlar, 209.5 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Finalde yarışan diğer bir milli sporcu Aysel Özgan ise müsabakayı 190.2 puanla 4. sırada tamamladı.

10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH1 kategorisinde Cevat Karagöl de 192.3 puanla müsabakayı 4. olarak noktaladı.

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