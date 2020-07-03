Atıcılıkta 15 Temmuz organizasyonları

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleneceğini açıkladı.

Haber; AA
Atıcılıkta 15 Temmuz organizasyonları
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03 Temmuz 2020 15:33
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleyecek. 

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.



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