Atıcılıkta 15 Temmuz organizasyonları

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.