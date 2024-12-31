Atıcılık Yusuf Dikeç ile gündem oldu!

Atıcılık branşı, milli sporcu Yusuf Dikeç'in "ikonik" pozuyla 2024'te uzun süre dünya gündeminde kaldı.



Atıcılık Federasyonundan alınan bilgiye göre milliler, 2024 yılında önemli uluslararası spor organizasyonlarında 34 madalya kazanmayı başardı.



Türkiye, atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde etti. Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya alan Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Türk spor tarihine geçti.



Milliler, ayrıca Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak sezonu zirvede tamamladı.



"Yusuf Dikeç pozu" viral oldu



Olimpiyatlarda 5. kez mücadele eden Yusuf Dikeç, atış tarzıyla Paris 2024'e damgasını vurdu.



Lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atışlarını yapan milli sporcunun tarzı, dünya çapında ilgi gördü.



Sosyal medyada viral olan "Yusuf Dikeç pozu", farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisi haline geldi.



İsveçli Armand Duplantis, Avustralyalı Nina Kennedy ve Jamaikalı Roje Stona'nın da aralarında bulunduğu sporcular, sevinç gösterileri sırasında Yusuf Dikeç pozuyla görüntü verdi.



Ayrıca Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı bazı futbolcular, milli atıcının "ikonik" pozuyla attıkları golleri kutladı.



2025 yılı vizyonu



Türkiye Atıcılık Federasyonunun 17 Ekim'de Ankara'da yapılan genel kurulunda, 229 delegeden 153'ünün oyunu alan Murat Kocakaya, başkanlığa seçildi.



"Şeffaf, katılımcı ve adil" bir yönetim anlayışıyla Türk atıcılığının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarısını artıracak projelerin ön plana çıktığı "federasyonun 2025 yılı vizyonu"nda, geniş kitlelere ulaşmak, tesisleşmeyi artırmak ve uluslararası arenada daha büyük başarılara ulaşmak hedefleniyor.



Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, yeni döneme ilişkin AA muhabirine, "Amacımız, atıcılık sporunu ülkemizin her köşesine ulaştırarak daha fazla genç yeteneği bu sporla tanıştırmak. Türkiye'nin dünya çapında başarılar elde eden sporcular yetiştirmesi için altyapı, eğitim ve tesis yatırımlarına öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Atıcılığın tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Kocakaya, "Sosyal medya ve basında daha fazla yer almak için Yusuf Dikeç gibi başarılı sporcuları federasyonun yüzü haline getirerek, gençleri bu spora teşvik etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



