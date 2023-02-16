Atıcılık sporcusu Eshabil Fidan ve ailesi depremde vefat etti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, sporcularından Eshabil Fidan ve ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili yıldız sporcularımızdan Eshabil Fidan ve ailesinin, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, Fidan ailesinin tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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