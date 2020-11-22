'Atiba'nın heykeli semtin en güzel yeri tespit edilmeli'

Fotomaç Gazetesi yazarlarından Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi"Beşiktaş'ın büyüklüğü" başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı..."Beşiktaş, Başakşehir karşısına ideal onbirinden çok eksikle sahaya çıkmıştı. Dünkü maçın favorisi; son şampiyon ve iki hafta önce Manchester United'ı yenen Başakşehir'di. Ama futbol tabii ki kağıt üzerinden oynanmıyor. Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu sahaya koyarken çok önemli 3 puanı haznesine yazdırdı. Siyah-Beyazlı takımda dün kötü giden haftalara göre ne değişmişti? Hemen belirteyim, ruh gelmişti.Dün Beşiktaş forması giyen Kara Kartallar terinin son damlasına kadar savaştı. Bu gerçekten alkışa değerdi. Necip ideal yeri olan stoperde harikalar yarattı. Necip'le birlikte Montero ve Rıdvan daha atakları başlatmadan bitirdiler. Dorukhan son haftaların yıldız ismi Deniz Türüç'ü sahadan sildi. İlk yarının sonlarında sahneye Cesur Yürek Atiba Hutchinson çıktı. Önce şık bir gol attı, 1.5 dakika sonra da Larin'e 'Al da at' dercesine gol pasınıverdi. Atiba'ya yapılacak heykel işi ciddiye bindi. Bu heykel için semtin en güzel yeri tespit edilmeli. Aboubakar ve oyunda kaldığı süre içinde Larin ileri-geri çok çalıştı.Maça sakat çıktığı her halinden belli olan genç kaleci Utku da kalede harikalar yarattı. Büyük camialar, büyük takımlar böyledir. Beşiktaş dün büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Zor şartlarda çıkılan maçta harika bir sonuçla ayrılmasını bildi.Gelecek hafta Kadıköy'de alınacak bir zafer bu takımı şampiyonluk potasına sokar. Sezar'ın hakkı Sezar'a verelim. Başakşehir'in 10 kişi kaldıktan sonra gösterdikleri futbol gösterisine saygı duydum. Onlar da yenilmelerine rağmen sahadan dik ayrıldı. Dün Başakşehir'de gözüm 17 yaşındaki Ravil'i aradı. Okan Hoca'nın ona forma vereceği günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hakem Ümit Öztürk bir hakemden çok trafik polisi gibi sürekli düdük çaldı. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollük pozisyonunu gereksiz düdüğüyle durdurması rezaletti. Böylesine üst klasman hakem nasıl böyle bir hata yapar akıl alacak gibi değil. Başakşehir'e bir de penaltı hediye etti ama Allah'tan VAR ona 'dur' dedi."