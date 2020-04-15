Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atiba Hutchinson, yeni kontrat teklifinde indirime gitmeye hazır.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık
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15 Nisan 2020 13:25
Beşiktaş'ta bu sezon 7. yılını geçiren Atiba Hutchinson, Süper Lig'de 26 maçın 23'ünde görev yaparak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki ön libero, Siyah-Beyazlı yönetimden yeni kontrat teklifi bekliyor.

Şu anda 1 milyon Euro maaşı bulunan Atiba'nın, bu bedelde indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, Sertegn Yalçın'ın da en beğendiği isimler arasında yer alıyor.

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