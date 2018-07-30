Atiba'dan sonra iki imza daha

'u takımda kalmaya ikna edenveile de yeni mukavele imzalama kararı aldı. Siyah beyazlılar, 1 yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturup tekliflerini iletecek. Adriano kalmayı çok istediği için bu oyuncuyla kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor. Ryan Babel'in ise ücretine zam istediği belirtiliyor.Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson belirsizliği nihayet sona erdi ve iç transferdeki en büyük sorun çözüldü. Siyah beyazlı yönetim, sözleşmesi sona eren Kanadalı orta saha oyuncusuyla yeniden anlaşmayı başardı. 5 yıldır Beşiktaş forması giyen Atiba, yıllık 825 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık mukavele imzalamayı kabul etti. Performans hesabına göre yapılan anlaşmaya göre Atiba, 10 maç oynarsa 100 bin, 20 maçta 250 bin, 30 maçta forma giyerse 500 bin Euro ekstra ücret alacak.Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın bir sezon içerisinde oynayacağı tüm maçların yüzde 50'sinde forma giyerse, ekstra 250 bin Euro daha almaya hak kazanacak. Bu durumda 35 yaşındaki futbolcunun yılda kazanacağı toplam ücret 1 milyon 325 bin Euro'ya ulaşacak. Beşiktaş yönetimi ile Atiba arasındaki görüşmelerin uzun süre sonuçsuz kalması üzerine Trabzonspor, Göztepe ve Antalyaspor kulüplerinin devreye girip tecrübeli oyuncuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Ayrıca Atiba Hutchinson'un menajeri Galatasaray yöneticileriyle temasa geçerek Kanadalı futbolcuyu teklif etmiş ancak sarı kırmızılılar, "Bizim önceliğimiz stoper transferi" diyerek olumsuz yanıt vermişti.