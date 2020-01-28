Atiba'dan müthiş istatistik! %92.1...

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Süper Lig'de en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan Kanadalı oyuncu, bu alanda zirvede yer almayı başardı.

Haber; Akşam
Atiba'dan müthiş istatistik! %92.1...
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28 Ocak 2020 10:48
Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Ligde en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan Kanadalı oyuncu, bu alanda zirvede yer almayı başardı.

36 yaşındaki Atiba'nın, bu sezon 4 gol ve 3 asisti bulunuyor.

 

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