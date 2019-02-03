Atiba'dan Dorukhan Toköz'e büyük övgü

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 6-2 yendiği maçın ardından Atiba kısa bir değerlendirmede bulundu.Atiba, orta sahadaki partneri Dorukhan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.''Bugün çok öneml bir maçtı. Yeniden kazanmamız gerekiyordu. Ben belki en iyi oyunumuu oynamadım ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım olarak kolektif oynadık ve bu galibiyet takımımız için oldukça önemli.''''Bir çok kez dile getirdim, Dorukhan harika bir oyuncu. Günden güne üstüne koyuyor, iş ahlakı yüksek. Takım için için çok önemli bir konuma geldi. İş ahlakı da çok iyi, iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum.''