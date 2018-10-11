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Atiba'dan Beşiktaş itirafı: "Hayallerim.."

Atiba Hutchinson, Kanada'da yaptığı açıklamada Beşiktaş ve İstanbul'a dair konuştu.

Atiba'dan Beşiktaş itirafı: 'Hayallerim..'
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11 Ekim 2018 12:13
Kara Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki günleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki ön libero, Kanada Futbol Federasyonu'nun kendisi için hazırladığı 'Atiba ve İstanbul' mini belgeselinde konuştu.

HAYALLERİM GERÇEK OLDU

Başarılı oyuncu, "Brampton'da bir çocukken binlerce taraftar önünde futbol oynamayı hayal ederdim. Şimdi Beşiktaş'tayım ve hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

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