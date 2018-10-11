Atiba'dan Beşiktaş itirafı: 'Hayallerim..'

Kara Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki günleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
35 yaşındaki ön libero, Kanada Futbol Federasyonu'nun kendisi için hazırladığı 'Atiba ve İstanbul' mini belgeselinde konuştu.
HAYALLERİM GERÇEK OLDU
Başarılı oyuncu, "Brampton'da bir çocukken binlerce taraftar önünde futbol oynamayı hayal ederdim. Şimdi Beşiktaş'tayım ve hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
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35 yaşındaki ön libero, Kanada Futbol Federasyonu'nun kendisi için hazırladığı 'Atiba ve İstanbul' mini belgeselinde konuştu.
HAYALLERİM GERÇEK OLDU
Başarılı oyuncu, "Brampton'da bir çocukken binlerce taraftar önünde futbol oynamayı hayal ederdim. Şimdi Beşiktaş'tayım ve hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın