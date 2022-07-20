Beşiktaş'ın ihtiyar delikanlısı Atiba Hutchinson, yeni sezon için açıklamalar yaptı.Kanadalı orta saha; Muleka, Weghorst, Cenk gibi isimlerin transferi içinyorumunu yaptı.Avrupa'da olmadıkları için üzgün olduklarını ancak bunun lige odaklanmaları için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekleyen Atiba,diye konuştu. Kaptan, bu sezonun muhtemelen son yılı olacağının da altını çizipdedi.Kaptan, ayrıca taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti.