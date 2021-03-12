Atiba: 'Şampiyonluk böyle maçlardan geçiyor'

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta kaptan Atiba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Zorlu bir fikstüre başladıklarını söyleyen Atiba, "Bugün büyük bir maçtı. Zorlu bir fikstüre başlıyoruz. Bu fikstürden sağ salim çıktık bugün. 3 puanla başladık. Kendi oyunumuzu oynadık ve oyunu domine ettik. Kontrataktan çok pozisyon vermedik. Maç biraz gitgelli oldu, biz attık onlar attı ama sonuçta kazandık." dedi.



Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Kanadalı oyuncu, "Şampiyonluk inancımız devam ediyor. Bu fikstüre aynı şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Şampiyonluğun böyle maçlardan geçtiğini söyleyen Beşiktaş kaptanı, "Bu galibiyet çok önemliydi. Nasıl kazandığımız da önem kazandırıyor bu maça, savaşarak kazandık. Şampiyonluk bu tür maçlardan geçiyor. Her maçı tek tek ele alıyoruz. Daha çok yolumuz var." şeklinde konuştu.



