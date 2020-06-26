Atiba önce dalya sonra imza diyecek

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda transfer olan Atiba Hutchinson büyük heyecan yaşıyor.



Kanadalı futbolcu, bugün Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alması hâlinde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçına çıkacak.



Siyah-beyazlı yönetimin de tecrübeli futbolcuya jest olarak yeni bir sözleşme sunmaya hazırlandığı öğrenildi.



Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş forması ile 27 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.