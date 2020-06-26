Atiba önce dalya sonra imza diyecek

Atiba Hutchinson, Konyaspor önünde Beşiktaş formasını ligde 200. kez giyme şerefine ulaşacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Atiba önce dalya sonra imza diyecek
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26 Haziran 2020 11:41
Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda transfer olan Atiba Hutchinson büyük heyecan yaşıyor.

Kanadalı futbolcu, bugün Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alması hâlinde siyah-beyazlı formayla ligde 200. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı yönetimin de tecrübeli futbolcuya jest olarak yeni bir sözleşme sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş forması ile 27 resmi maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu maçlarda takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


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