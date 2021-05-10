Atiba'nın yerine favori Dorukhan Toköz

Atiba Hutchinson'un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi sonrası Sergen Yalçın'ın düşündüğü isim ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Atiba'nın yerine favori Dorukhan Toköz
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10 Mayıs 2021 09:13
Dorukhan Toköz
Dorukhan Toköz
Beşiktaş
Sakatlık kriziyle boğuşan Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson'un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Karagümrük maçı öncesi teknik heyetin işini biraz daha zorlaştırdı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yenilginin yanı sıra Kanadalı oyuncuyu kaybetmelerine bir hayli üzüldüğü vurgulandı.

Siyah-beyazlı hocanın, Atiba'nın yokluğunda orta sahada görev vereceği isim de belli oldu. Deneyimli teknik adam kritik müsabakada Dorukhan Toköz'e ilk 11'de şans tanıyacak. Dorukhan, Galatasaray derbisinde 61. dakikada Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

Yıldız oyuncu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 11'de yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

Mensah çıkmadı

Sakatlığı yüzünden derbiyi kaçıran isimlerden Bernard Mensah dünkü antrenmana da katılamadı.

Sağ uyluk arka adalesinde ödem belirlenen Ganalı futbolcunun tesislerde tedavi olduğu ifade edildi. Mensah bugünkü idmanda takımla çalışırsa Fatih Karagümrük maçının kadrosuna yazılacak. Siyah-beyazlı oyuncu aksi halde Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılacak. 

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