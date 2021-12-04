Atiba'nın maç sonu lastiği patladı!

Kasımpaşa maçı sonrası stadyumdan ayrılmak için bekleyen Atiba'nın aracının lastiği patladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atiba'nın maç sonu lastiği patladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2021 00:32
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son haftalardaki kötü gidişini sürdürdü.

Maçın ardından siyah-beyazlıların kaptanı Atiba'nın aracının lastiği patladı.

Atiba ve Welinton, stadyum çıkışında bir süre bekledikten sonra Cyle Larin'in aracı ile stattan ayrıldılar.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.