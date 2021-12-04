Atiba'nın maç sonu lastiği patladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak son haftalardaki kötü gidişini sürdürdü.
Maçın ardından siyah-beyazlıların kaptanı Atiba'nın aracının lastiği patladı.
Atiba ve Welinton, stadyum çıkışında bir süre bekledikten sonra Cyle Larin'in aracı ile stattan ayrıldılar.
Maçın ardından siyah-beyazlıların kaptanı Atiba'nın aracının lastiği patladı.
Atiba ve Welinton, stadyum çıkışında bir süre bekledikten sonra Cyle Larin'in aracı ile stattan ayrıldılar.