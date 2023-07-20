Atiba'nın genç versiyonu: Onana!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Jean Onana, mevki olarak ön liberonun dışında stoper ve 8 numarada oynayabiliyor.
Henüz 20 yaşında Kamerun Milli Takımı'nda forma giymeye başlarken 10 karşılaşmada ter döktü. 1.89 boyunda olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturan ve efsane futbolcular arasına giren, sezon sonunda da siyahbeyazlı renklere veda eden Atiba Hutchinson'un gençliğini anımsatıyor.
Onana, kariyeri boyunca hiç sakatlık sorunu yaşamazken Fransa ve Belçika 1. Ligleri'nde 73 maçta görev yaptı. Tek eksisi ise bazı zamanlarda kontrolsüz oynaması… Şimdiye kadar gördüğü sarı kart sayısı 24. İki kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
Henüz 20 yaşında Kamerun Milli Takımı'nda forma giymeye başlarken 10 karşılaşmada ter döktü. 1.89 boyunda olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta uzun yıllar top koşturan ve efsane futbolcular arasına giren, sezon sonunda da siyahbeyazlı renklere veda eden Atiba Hutchinson'un gençliğini anımsatıyor.
Onana, kariyeri boyunca hiç sakatlık sorunu yaşamazken Fransa ve Belçika 1. Ligleri'nde 73 maçta görev yaptı. Tek eksisi ise bazı zamanlarda kontrolsüz oynaması… Şimdiye kadar gördüğü sarı kart sayısı 24. İki kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.