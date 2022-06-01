Atiba'nın geleceği yeni kurala bağlı

Beşiktaş'ta takım kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Dünya Kupası'nda Kanada ile oynayacak olan tecrübeli oyuncu, kontrat için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.
Beşiktaş cephesi, Atiba ile sözleşme uzatmak için ise yabancı sınırının kesinleşmesine göre hareket edecek.
Yeni seçilecek TFF'nin bu sene uygulanması gereken 7+4 yerine 8+3'ü devam ettirmesi beklenirken bu duruma göre Atiba'nın sözleşme konusu netleşecek.
Beşiktaş cephesi, Atiba ile sözleşme uzatmak için ise yabancı sınırının kesinleşmesine göre hareket edecek.
Yeni seçilecek TFF'nin bu sene uygulanması gereken 7+4 yerine 8+3'ü devam ettirmesi beklenirken bu duruma göre Atiba'nın sözleşme konusu netleşecek.