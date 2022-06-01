Atiba'nın geleceği yeni kurala bağlı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ın geleceği, yeni sezonda yabancı kuralının nasıl uygulanacağına bağlı durumda.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Atiba'nın geleceği yeni kurala bağlı
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01 Haziran 2022 12:46
Beşiktaş'ta takım kaptanı Atiba Hutchinson'un geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Dünya Kupası'nda Kanada ile oynayacak olan tecrübeli oyuncu, kontrat için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

Beşiktaş cephesi, Atiba ile sözleşme uzatmak için ise yabancı sınırının kesinleşmesine göre hareket edecek.

Yeni seçilecek TFF'nin bu sene uygulanması gereken 7+4 yerine 8+3'ü devam ettirmesi beklenirken bu duruma göre Atiba'nın sözleşme konusu netleşecek.



 
 

 

 

 

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