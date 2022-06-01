Atiba'nın geleceği yeni kurala bağlı

Beşiktaş'ta takım kaptanıgeleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Dünya Kupası'ndaile oynayacak olan tecrübeli oyuncu, kontrat için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.Beşiktaş cephesi, Atiba ile sözleşme uzatmak için ise yabancı sınırının kesinleşmesine göre hareket edecek.Yeni seçilecek TFF'nin bu sene uygulanması gerekenbeklenirken bu duruma göre Atiba'nın sözleşme konusu netleşecek.