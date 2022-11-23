Atiba: 'Kendimle gurur duyuyorum'

Kanada ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Atiba Hutchinson, Belçika'ya 1-0 kaybettikleri maçın ardından TRT Spor'a konuştu.



Atiba, "İyi savaştık. Herkes nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Kazanabileceğimize inanmıştık ama maalasef başaramadık. Maça iyi başladık, çok sayıda fırsat yakaladık ama topu bir türlü içeri atamadık. Sonuçta çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi olan sonucu alamadık." dedi.



Kanadalı yıldız ayrıca, "Sahada iyi hissediyordum. Çok çalışıp, takımıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. 39 yaşında burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarının desteğinden dolayı çok mutluyum. Onlardan çok sayıda mesaj alıyorum, çok teşekkürler." sözlerini kullandı.



