Atiba: 'Kasımpaşa maçını aramızda çok konuştuk!'

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Alanyspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 3 golde de asist yapan Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kendisi için iyi bir gün olduğunu söyleyen Kanadalı futbolcu, "İyi bir gündü, benim için de... 3 asistle katkı verdim ama arkadaşlarımın da bitiriciliği bu paslarımı anlamlandırdı. Kasımpaşa maçını kötü kaybettik, kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik. Kendi adıma ve takım adına çok mutluyum." dedi.



Kasımpaşa maçı sonrası yaşananları anlatan Atiba, "Kasımpaşa maçını kendi aramızda çok konuştuk. İyi bir günde değildik. Alanyaspor maçı için Sergen Hoca gereken uyarıları yaptı. Hocamız bunun kabul edilemez olduğunu söyledi, biz de hak verdik. Kasımpaşa maçındaki hataları normalde yapmıyorduk, bu yüzden buradayız. İyi bir reaksiyon gösterdik ve kazandık." şeklinde konuştu.



