Atiba: "İndirim değil, zam bekliyorum"

Beşiktaş'ta yönetim yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği belirlendi.

Haber; Takvim
Atiba: 'İndirim değil, zam bekliyorum'
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
01 Mayıs 2020 09:37
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, koronavirüs salgınından da etkilenirken mali denge iyice dibe vurmuştu.

Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı. Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı.

Yönetim yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı.

"BEN ZATEN 850 BİN EURO'YA OYNUYORUM!"

Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin Euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için