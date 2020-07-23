Atiba ile 500 bin euroya 1 yıl daha

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Siyah-Beyazlılar'ın yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda aradaki pürüzlerin tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.



Atiba'nın 2020- 2021 sezonunda da Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli futbolcunun, Kara Kartal'dan bir sezon için 500 bin Euro net ücret alması bekleniyor.



