Atiba ile 500 bin euroya 1 yıl daha

Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda aradaki pürüzlerin tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

Atiba ile 500 bin euroya 1 yıl daha
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23 Temmuz 2020 11:34
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Siyah-Beyazlılar'ın yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda aradaki pürüzlerin tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

Atiba'nın 2020- 2021 sezonunda da Beşiktaş formasıyla mücadele edeceği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli futbolcunun, Kara Kartal'dan bir sezon için 500 bin Euro net ücret alması bekleniyor.



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