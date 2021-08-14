Atiba için sosyal medyada dikkat çeken 3 yorum

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a attığı 2. golün sahibi olan Atiba Hutchinson, yeni sezonda da formasını kaptırmayacağını gösterdi.



Geçen sezon 4 gol ve 8 asistle kariyer rekoru kıran 38 yaşındaki Kanadalı, 88'inci dakikada alkışlarla yerini Necip Uysal'a bıraktı.



Sosyal medyada da Atiba için şu yorumlar yapıldı:



*'Artık yaşlandı, bu sezon daha az oynar' denilen, her yıl, bir öncekinden daha iyi oynayan, futbolcu gibi futbolcu.



*Atiba'nın hâlâ Beşiktaş'ta oynaması ve gol atması sayesinde zamanın akıp geçtiğini fark etmiyorum. Futbolu bıraktığı gün 20 yıl yaşlanırım büyük ihtimal.



*Oğlu Noah, PAF takıma girene kadar oynar Atiba.



