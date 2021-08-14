Atiba için sosyal medyada dikkat çeken 3 yorum

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki Kanadalı yıldızı dün de skora katkı yaparken, sezona golle başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Atiba için sosyal medyada dikkat çeken 3 yorum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2021 12:47
Atiba Hutchinson
Atiba Hutchinson
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a attığı 2. golün sahibi olan Atiba Hutchinson, yeni sezonda da formasını kaptırmayacağını gösterdi.

Geçen sezon 4 gol ve 8 asistle kariyer rekoru kıran 38 yaşındaki Kanadalı, 88'inci dakikada alkışlarla yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Sosyal medyada da Atiba için şu yorumlar yapıldı:

*'Artık yaşlandı, bu sezon daha az oynar' denilen, her yıl, bir öncekinden daha iyi oynayan, futbolcu gibi futbolcu.

*Atiba'nın hâlâ Beşiktaş'ta oynaması ve gol atması sayesinde zamanın akıp geçtiğini fark etmiyorum. Futbolu bıraktığı gün 20 yıl yaşlanırım büyük ihtimal.

*Oğlu Noah, PAF takıma girene kadar oynar Atiba.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.