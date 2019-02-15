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Atiba Hutchinson'dan sözleşme açıklaması

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ağları sarsan Atiba Hutchinson karşılaşma sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Atiba Hutchinson'dan sözleşme açıklaması
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15 Şubat 2019 23:16
Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, gol attığı ve 2-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İşler şu anda takım için de, benim için de iyi gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz ve son birkaç haftadır bir şeyleri yoluna koyduk. en büyük farklşardan biri de öz güvenimiz çok yüksek. Adım adım ilerliyoruz, daha önce alıştığımız akıcılığa tekrar dönmeye çalışıyoruz. Bu akşam güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını bilmediğini kaydeden Atiba, "Sezon sonunda sözleşmem bitecek ama ben bugüne kadar ne yaptıysam yapmaya devam edeceğim. Ondan sonra değerlendireceğiz. Şampiyonluk için çok uzaklara bakmıyoruz, adım adım ilerlemeye çalışacağız ve bizi nereye götüreceğine bakacağız." dedi.

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