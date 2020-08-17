Atiba Hutchinson'dan PAOK maçı isteği

Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson, sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak camiasını sevindirdi.Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson, sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak camiasını sevindirdi.37 yaşındaki futbolcu, 2013'ten beri formasını giydiği siyah-beyazlı takımda elde ettiği rakamlar, kazandığı başarılar, kaptanlığı ve istikrarıyla tarihe geçti.



Efsaneler arasına giren Atiba, Süper Lig'e de damgasını vurdu. Beşiktaş tarihinde 253 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu olan Kanadalı yıldız, istatistikleriyle ses getirdi.



OPTA'nın hazırladığı rakamlarda, Süper Lig'in son 6 sezonunda en yüksek pas yüzdesi yakalayan oyuncu Atiba Hutchinson oldu. Atiba, 2014-15 sezonunda yüzde 90.3, 2015-16 sezonunda yüzde 92.7, 2016-17 sezonunda yüzde 94.8, 2018-19 sezonunda yüzde 90.8 ile zirveye çıkmıştı. Ayrıca 2019-20 sezonunda Atiba Hutchinson, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı (6), en fazla asist yaptığı (5), rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu (106), en çok şut pası verdiği (38), en fazla ikili mücadele kazandığı (194), en fazla çalım attığı (36) ve en çok isabetli şut çektiği (11) sezonu geride bıraktı.



2013-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta 2016 ve 2017'de 2 şampiyonluk kazanan tecrübeli orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde 16 maç, Avrupa Ligi'nde 21 maç oynadı. Kanadalı toplamda 19 gol attı. Teknik direktör Şenol Güneş ile 144 maça çıkan Atiba, Slaven Bilic, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'la da çalıştı.



PAOK MAÇINA KAPTAN ÇIKMAK İSTİYOR



Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme yenileyen Atiba Hutchinson, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK maçına kadar hazır hale gelerek, takımın kaptanı olarak sahada yer almak istiyor.



Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile özel bir gönül bağı kurdu. Özellikle taraftarlar, Kanadalı futbolcuyu çok seviyor ve son yılların sembolleşen futbolcusu olarak görüyor.



