'Macera devam edecek'

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Beşiktaş'ta 5 sezon başarıyla görev yaptıktan sonra kulüple sözleşmesi 1 Haziran'da sona eren, bu tarihin ardından kulübüyle yeni kontrat görüşmelerine başlamıştı.Sezonun bitmesinin ardından ailesiyle birlikte Kanada'ya giden menajeri aracılığıyla temasları takip eden 35 yaşındaki ön libero, iki tarafın da yeni kontrat için istekli olmasına rağmen bir türlü imza atılamaması sonrasında İstanbul'a dönmüştü.Beşiktaş Yönetimi'yle bizzat görüşmelerini sürdüren tecrübeli futbolcu, yaklaşık 2 aylık pazarlığın ardından Siyah- Beyazlılar'la sezonluğu 825 bin Euro'dan 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.Kontratında performansa dayalı bonus maddeleri de bulunan yıldız oyuncu, yakın çevresine açıklamalarda bulundu.En başından beri Siyah-Beyazlılar'da kalmak istediğini belirten Atiba, "" ifadelerini kullandı.