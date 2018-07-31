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Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme uzatan Atiba, 2 ay süren yeni kontrat görüşmeleriyle ilgili ilk kez konuştu: "Yeni sözleşme konusunda kulüple uzun süren görüşmeler yaptık. Bu süreçte menacerim aracılığıyla gelen birçok teklif oldu. Ancak ben sonuna kadar Beşiktaş'ı bekledim. İyi ki de beklemişim. Beşiktaş'la yola devam ettiğim için çok mutluyum"

Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş itirafı!
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31 Temmuz 2018 08:48
Beşiktaş'ta 5 sezon başarıyla görev yaptıktan sonra kulüple sözleşmesi 1 Haziran'da sona eren Atiba Hutchinson, bu tarihin ardından kulübüyle yeni kontrat görüşmelerine başlamıştı.

Sezonun bitmesinin ardından ailesiyle birlikte Kanada'ya giden menajeri aracılığıyla temasları takip eden 35 yaşındaki ön libero, iki tarafın da yeni kontrat için istekli olmasına rağmen bir türlü imza atılamaması sonrasında İstanbul'a dönmüştü.

Beşiktaş Yönetimi'yle bizzat görüşmelerini sürdüren tecrübeli futbolcu, yaklaşık 2 aylık pazarlığın ardından Siyah- Beyazlılar'la sezonluğu 825 bin Euro'dan 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

'Macera devam edecek'

Kontratında performansa dayalı bonus maddeleri de bulunan yıldız oyuncu, yakın çevresine açıklamalarda bulundu.

En başından beri Siyah-Beyazlılar'da kalmak istediğini belirten Atiba, "Beşiktaş'la yola devam ettiğim için çok mutluyum. Yeni sözleşme konusunda kulüple uzun süren görüşmeler yaptık. Bu süreçte menajerim aracılığıyla gelen birçok teklif oldu. Ancak ben sonuna kadar Beşiktaş'ı bekledim. İyi ki de beklemişim. Kulübümle macerama kaldığım yerden devam ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



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