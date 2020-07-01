Atiba Hutchinson'dan Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın itirafı

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, görevden alınan Abdullah Avcı ve sonrasında takımın başına geçen Sergen Yalçın hakkında konuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Atiba Hutchinson'dan Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın itirafı
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01 Temmuz 2020 10:32
Sezon ortasında 'Lige havlu attı' denilen Beşiktaş, son beş haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda doludizgin ilerliyor. Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden bu yana oyun olarak bambaşka bir kimliğe bürünen ve saha içi başarısını tabelaya da yansıtan siyah-beyazlılar, şu anda beşinci sırada olmasına rağmen üçüncülük yolunda oldukça şanslı görülüyor.

Takımın ikinci kaptanı olan ve son Konyaspor maçında siyah-beyazlı formayı ligde 200'üncü defa terleten Atiba Hutchinson, oynadıkları futboldan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinden sonra kendilerine geldiklerini belirten Kanadalı yıldız "Abdullah Avcı çok iyi bir teknik direktör ama bazen kan uyuşmazlığı yaşanabiliyor. Sergen Hoca, Şenol Güneş'ten sonra takımın yeniden ayağa kalkmasını sağladı" dedi.

Tecrübeli futbolcu, "Coşkulu oynuyoruz ve bu coşkuyu taraftarımıza da hissettiriyoruz. Bu heyecanı özlemişiz. Şampiyonluk zor ancak biz ligi mümkün olan en üst sırada bitirmek istiyoruz. Kalan maçları da aynı coşkuyla oynayacağız" diye konuştu.



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