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Atiba Hutchinson'dan 2 gol katkısı!

Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımının ilk golünü kaydeden Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.

Kaynak: AA
Atiba Hutchinson'dan 2 gol katkısı!
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15 Şubat 2019 23:23
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.

Bu sezonki ilk golünü 20. haftadaki Antalyaspor maçında atan Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 50. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplamda 10 gole ulaştı.

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