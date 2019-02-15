Atiba Hutchinson'dan 2 gol katkısı!

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı.
Bu sezonki ilk golünü 20. haftadaki Antalyaspor maçında atan Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 50. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.
36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplamda 10 gole ulaştı.
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Bu sezonki ilk golünü 20. haftadaki Antalyaspor maçında atan Hutchinson, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 50. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.
36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplamda 10 gole ulaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın