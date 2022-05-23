Atiba Hutchinson, sözleşme bekliyor

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Atiba Hutchinson, sözleşmesinin sonuna gelmesine rağmen hale kulüpten teklif almaması nedeniyle kırgınlık yaşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Atiba Hutchinson, sözleşme bekliyor
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23 Mayıs 2022 11:39
Siyah-Beyazlı formayla 9 sezonda tam 326 maça çıkan ve 39 yaşında olmasına rağmen bu dönemde de ortaya koyduğu istikrarlı performansla orta alandaki görev yarışında her zaman yer almaya devam eden Atiba Hutchinson'un kulüple sözleşmesi sona erdi.

Futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetiminden teklif bekliyor. Kanada Milli Takımı'yla Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmayı planlayan Atiba, bundan dolayı Kara Kartal'ın kendisiyle 1 yıl daha sözleşme uzatmasını bekliyor.

Deneyimli oyuncunun, Dünya Kupası hayali olduğunun bilinmesine rağmen Beşiktaş'tan kendisine hâlâ yeni sözleşme teklifi gelmemesi sebebiyle üzgün olduğu bildirildi.

 
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