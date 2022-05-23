Atiba Hutchinson, sözleşme bekliyor

Siyah-Beyazlı formayla 9 sezonda tam 326 maça çıkan ve 39 yaşında olmasına rağmen bu dönemde de ortaya koyduğu istikrarlı performansla orta alandaki görev yarışında her zaman yer almaya devam edenkulüple sözleşmesi sona erdi.Futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş yönetiminden teklif bekliyor.'yla Katar'da düzenlenecek olankatılmayı planlayan Atiba, bundan dolayı Kara Kartal'ın kendisiylesözleşme uzatmasını bekliyor.Deneyimli oyuncunun, Dünya Kupası hayali olduğunun bilinmesine rağmen Beşiktaş'tan kendisine hâlâ yeni sözleşme teklifi gelmemesi sebebiyleolduğu bildirildi.