Atiba Hutchinson: "Sakin kalalım şampiyon olalım"

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisinde aldıkları 3-1'lik mağlubiyetin ardından pazar günü takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

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Atiba Hutchinson: 'Sakin kalalım şampiyon olalım'
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10 Mayıs 2021 10:30
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