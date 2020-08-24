Atiba Hutchinson: 'PAOK'a karşı istediğimiz sonucu alacağız'

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile oynayacakları eleme maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İŞTE ATIBA'NIN AÇIKLAMALARI



"YUNANİSTAN'DA SORUN YAŞAMADIK"



Şampiyonlar Ligi eleme maçı için buradayız. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 2 haftalık süreçte ana odağımız bu maçtı. Kondisyonumuz iyi. Maça ve turu geçmeye hazırız. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Bu turdan sonra 2 maç daha var ve sonra amacımız gruplara kalmak. Burada iyi karşılandık, iyi ağırlandık, iyi bir misafirperverlik vardı. Havaalanında koronavirüs nedeniyle bir bekleme süreci oldu. Bu da beklediğimiz bir şeydi. Misafirperverlikleri nedeniyle herkese teşekkürler.



"ÇOK HEYECANLIYIM"



SORU: Şampiyonlar Ligi senin için ne ifade ediyor?



Çok heyecanlıyım. 1 sene daha burada olacağım. Beşiktaş'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Uzun vadeli bakmıyorum. Önümüzde bu maç var. Buraya bir amaç uğruna geldik. Buradan turla beraber ayrılmak istiyoruz.



"GEREKLİ SONUCU ALACAĞIZ"



SORU: Takımdan bazı oyuncular gitti, yenileri geldi. Yeni maç yapmadınız, bu sizi düşündürüyor mu?



Bu konu çok da önemli değil. Çok uzun bir süre beklememiştik. 2 haftadır idman yapıyoruz. Sezon biter bitmez antrenmanlara başladığımız için kondisyonumuz düşmemişti. Neredeyse kış arası gibiydi. Bu nedenle yarın buradan gerekli sonucu alacağız.



"PAOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"



PAOK'tan birkaç oyuncu biliyorum. Takımı biliyoruz, hafife alınacak bir takım değil. Bireysel yetenekleri olan kollektif bir takım. Gerekli analizleri yaptık. Ofansif ve defansif olarak yapmamız gerekenleri hocamız bize gösterdi. Gerekeni yapacağız.



