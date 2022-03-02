Atiba Hutchinson: "Kaybetmeye alışık değiliz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atiba Hutchinson: 'Kaybetmeye alışık değiliz'
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02 Mart 2022 23:04
Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve Türkiye Kupasına veda eden beşiktaş'ta Atiba Hutchinson maçın ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Biz her zaman bir şeyler kazanmak için mücadele ederiz. Bu şekilde kaybetmek hiçbirimizin alışık olduğu bir şey değil. Bu sene özelinde yapabileceğimiz tek şey, savaşıp bu sezonu en iyi şekilde bitirmek" dedi.

Sonuçtan mutlu olmadıklarını belirten Atiba, "İkinci golün ardından denedik ama yeterli olmadı. Mutlu değiliz. Bizim için çok önemliydi bu kupa. Bu sene de kazanmak istiyorduk. Hala maçlar var, elimizden geldiğince iyi bitirmeye çalışacağız. Bugün taraftarlarımızı üzdük, onları üzdüğümüz için memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson ayrıca, "İstediğimiz sonuç bu değildi. Evimizde taraftarımızın önünde oynadık. Çok üzgünüz. Daha iyi oynamak isterdik. Çok fazla pozisyon yakaladık. Rakibimiz daha az geldi ama onlar fırsatları değerlendirdi." diyerek sözlerini noktaladı.

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