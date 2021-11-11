Atiba Hutchinson Katar'da olacak

Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson'ın Dünya Kupası'nda forma giyeceği kaydedildi.
Kanada basını, Milli Takım'ın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılması durumunda 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın da kadroya kaptan olarak dahil edileceğini yazdı.
Atiba, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Milli Takım'a veda edecek. Beşiktaşlı futbolcu, Kanada Milli Takımı adına 88 maça çıkarken 8 de gol kaydetti.
Kanada basını, Milli Takım'ın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılması durumunda 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın da kadroya kaptan olarak dahil edileceğini yazdı.
Atiba, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Milli Takım'a veda edecek. Beşiktaşlı futbolcu, Kanada Milli Takımı adına 88 maça çıkarken 8 de gol kaydetti.