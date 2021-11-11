Atiba Hutchinson Katar'da olacak

Beşiktaş'ın kaptanı 38 yaşındaki Kanadalı Atiba Hutchinson'ın, milli takımın Dünya Kupasına katılması halinde kadroya dahil edileceği öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Atiba Hutchinson Katar'da olacak
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11 Kasım 2021 10:09
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson'ın Dünya Kupası'nda forma giyeceği kaydedildi.

Kanada basını, Milli Takım'ın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılması durumunda 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın da kadroya kaptan olarak dahil edileceğini yazdı.

Atiba, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Milli Takım'a veda edecek. Beşiktaşlı futbolcu, Kanada Milli Takımı adına 88 maça çıkarken 8 de gol kaydetti.


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