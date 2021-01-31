Atiba Hutchinson: 'Karakter koymalıyız'

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Atiba, "Bugün istediğimiz performansı göstremedik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Eskiden beri oynadığımız futbolu oynayamadık. Gol pozisyonları bulduk ama kullanamadık. Bu sonucu kabullenmeliyiz. Çarşamba günü bir maç var. Önümüzde çok fazla maç var. Profesyonel olmalı, karakter koymalıyız. İzleyenlere güzel maç seyrettirdik. İyi bir sonuç alamadık." dedi.



Maçtan dersler çıkardıklarını söyleyen tecrübeli isim, "Oyunu kontrol etmek istedik. Biz de olsun diye çok uğraştık. Top bizdeyken rakibin kontra ataklarına karşı önlem almakta zorlandık. Bunu eksik yaptık. Bu maçtan öğrenecek çok şey var. Daha akıllı, dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bundan sonra böyle oynamamız gerekiyor belki. Yaratıcılık eksikliği yoktu bence. Sadece girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Küçük şeyler skora etki etti bence." ifadelerini kullandı.



